İstinat duvarı 3 otomobilin üzerine yıkıldı
ADANA'da bir binanın istinat duvarı, yan binanın otoparkının üzerine yıkıldı.
ADANA'da bir binanın istinat duvarı, yan binanın otoparkının üzerine yıkıldı. Olayda, park halindeki 3 araç, hasar gördü.
Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ne meydana geldi. Bir binanın 5 metrelik istinat duvarı, arkasında bulunan başka bir binanın otoparkına doğru yıkıldı. Gürültüye uyanan apartman sakinleri, hasar gören 3 aracı enkazın altından çıkartıp, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, hasar tespiti için çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI
DHA
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