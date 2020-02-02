İstinat duvarından düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı
KOCAELİ (AA) - Gölcük ilçesinde istinat duvarından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Donanma Mahallesi 273. Sokak'taki evinin önünde oynanan A.Y.Ç (6), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.Komşularının haber vermesiyle...
KOCAELİ (AA) - Gölcük ilçesinde istinat duvarından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Donanma Mahallesi 273. Sokak'taki evinin önünde oynanan A.Y.Ç (6), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.
Komşularının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralanan çocuğu Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT