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İstinat duvarından düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı

KOCAELİ (AA) - Gölcük ilçesinde istinat duvarından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Donanma Mahallesi 273. Sokak'taki evinin önünde oynanan A.Y.Ç (6), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.Komşularının haber vermesiyle...

İstinat duvarından düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı

KOCAELİ (AA) - Gölcük ilçesinde istinat duvarından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Donanma Mahallesi 273. Sokak'taki evinin önünde oynanan A.Y.Ç (6), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.

Komşularının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralanan çocuğu Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA



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