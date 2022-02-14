İstinat ne demek, TDK'ya göre İstinat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstinat ne demek? İstinat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istinat kelimesi. Peki istinat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istinat nedir, istinat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTİNAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstinat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstinat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istinat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dayanma, yaslanma

- Güvenme, kuvvet alma

- Bir şeyi kanıt sayma



İSTİNAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- istinat etmek



İSTİNAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- istinat duvarı

