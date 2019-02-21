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İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları: Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ring seferleri ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferlerimiz hariç bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir.

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları: Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ring seferleri ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferlerimiz hariç bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir.


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