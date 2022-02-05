İştira ne demek, TDK'ya göre İştira kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İştira ne demek? İştira TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iştira kelimesi. Peki iştira ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iştira nedir, iştira kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İŞTİRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İştira kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İştira kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre iştira kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Satın alma



İŞTİRA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- iştira etmek

