İstiridye Çiftliği İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İstiridye Çiftliği İşçisi görev tanımı nedir, İstiridye Çiftliği İşçisi ne iş yapar, İstiridye Çiftliği İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İstiridye Çiftliği İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İstiridye Çiftliği İşçisi Tanımı;

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İstiridye Çiftliği İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İstiridye Çiftliği İşçisi Maaşları

İstiridye Çiftliği İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İstiridye Çiftliği İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İstiridye Çiftliği İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6221.02

Meslek Adı :

İstiridye Çiftliği İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Su Ürünleri Çalışanları, Avcılar Ve Tuzakçılar

Meslek Birim Grubu :

Su Ürünleri (Kültür) Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Özel olarak hazırlanan deniz suyu yataklarında istiridye yetiştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İstiridye Çiftliği İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstiridye yetiştiriciliği için elverişli olan deniz yatağı alanına araştırıp hazırlamak,

b) İstiridye yataklarının çubuklarla işaretleyip, deniz yıldızı ve diğer istiridye yiyicilerini ayıklayarak istiridyeleri korumak için yatakları ağla kapatmak,

c) İstiridye yataklarının temiz istiridyelerle doldurmak,

d) İstiridye larvalara tutsun diye özel hazırlanmış istiridye kabukları, taş ve diğer temiz maddeleri yatağa koymak,

e) İstiridye larvalarının yatakların üstüne dağıtmak,

f) Tutan genç istiridye larvalarını büyüyecekleri yatağa yerleştirmek veya özel korunmalı kafeslerde yetiştirmek,

g) Olgun istiridyeleri semirtme gübreli yataklara yerleştirmek,

h) Yuvarlaklaşan istiridyeleri toplayıp, paketleyerek pazarlamak,

i) İstiridye yataklarını temizlemek,

j) Örtücü ağların ve diğer aletlerin bakımını yapmak,

k) Olgunlaşmaya hazır istiridyeleri satın alabilir, sadece olgunlaştırma yataklarında çalışabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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