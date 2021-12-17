İstişare ne demek, TDK'ya göre İstişare kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstişare ne demek? İstişare TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istişare kelimesi. Peki istişare ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istişare nedir, istişare kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTİŞARE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstişare kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstişare kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istişare kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Danışma



İSTİŞARE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- istişare etmek



İSTİŞARE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- istişare heyeti

