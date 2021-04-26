Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen yeni kısıtlama kararlarını duyurdu. Açıklamaya göre konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları. Peki İstisna teşkil etmeyecek ne demek? Otellerde rezervasyonu olanlar tam kapanmadan muaf mı? İşte detaylar...

İSTİSNA TEŞKİL ETMEYECEK NE DEMEK?

Yapılan açıklamada konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyeceği belirtildi. Buna göre konaklama rezervasyonu olan kişiler de izne tabii tutulacak.

OTELLERDE REZERVASYONU OLANLAR TAM KAPANMADAN MUAF MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamaya göre; konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.

İşte alınan yeni kararlar:

"- 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.

-Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.

-Yeme içme sektöründe paket servisi hizmetine devam edilecektir.

- Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.

- Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

- Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.

- Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.

- İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir."