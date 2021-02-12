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  3. İSTOÇ’ta iş yeri yangını: Alevler her yeri sardı!

İSTOÇ’ta iş yeri yangını: Alevler her yeri sardı!

Bağcılar’da İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. 1 buçuk saatte kontrol altına alınım söndürülebilen yangın iş yerini kullanılamaz hale getirdi.

İstanbul'un Bağcılar semtinde sabaha karşı saat 05.45 sıralarında İSTOÇ Ticaret Merkezi’ndeki bir iş yerinde yangın meydana geldi. Dekoratif ürünlerin satış yapıldığı 2 katlı bir iş yerinde çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor. 

KISA SÜREDE TAMAMEN ALEVLERE TESLİM OLDU

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın iş yerini tamamen sardı. Dükkanın alevler içerisinde kaldığını gören güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevre dükkanlara da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangının ardından içeride herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

İSTOÇ’ta iş yeri yangını: Alevler her yeri sardı!

HABERİ DUYAN DÜKKAN SAHİPLERİ YIKILDI

Yangın haberini alan dükkan sahipleri ise alevler içerisinde kalan iş yerlerinin önüne geldi. Gördükleri manzara karşısında birbirlerini sarılarak teselli etmeye çalışan iş yeri sahipleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İSTOÇ’ta iş yeri yangını: Alevler her yeri sardı!

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