İSTOÇ'ta katı atık tesisi alev alev yanıyor (3)

İSTOÇ'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın bir anda bütün tesisi kaplarken, gökyüzünü kapkara dumanlar sardı. Ekiplerin yangını kontrol etmek için müdahalesi devam ediyor.

İSTOÇ'ta bulunan Bağcılar Belediyesi'ne ait Ambalaj ve Kağıt Atık Geri Dönüşüm Tesisi'nde saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin bir anda tesisi kapladığını gören görevliler itfaiyeye haber verdi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Önce tesisin bahçesinde bulunan kağıt balyalarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangından ölen ya da yaralanan olmazken İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA