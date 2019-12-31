Istranca ormanlarında kış güzelliği

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde üç gündür aralıklarla devam eden kar, Istranca ormanları ile bölgedeki Balkan köylerini beyaza bürüdü.



Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.



Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü bölgede, yollarda buzlanma meydana geldi.

Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında bazı araçlar buzlanma nedeniyle yolda kaldı.



Kırklareli İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, yolda kalan araçlara yardım ederken, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.



Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 20, Kofçaz ilçesinde 8, Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 10 santimetre ölçüldü.



Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca ormanları ile bölgedeki Balkan köyleri de kar yağışının ardından beyaza büründü.

Orman içlerindeki derelerin ışıltısı ve ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.



Kaynak: AA