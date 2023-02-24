İstvan Albert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İstvan Albert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İstvan Albert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İstvan Albert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İstvan Albert 25 Haziran 1992 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İstvan Albert Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İstvan Albert, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İstvan Albert'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İstvan Albert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İstvan Albert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İstvan Albert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İstvan Albert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Debrecen U17

1 Şubat 2009 yılında Létavértes SC 97

30 Haziran 2009 yılında Debrecen U19

1 Temmuz 2011 yılında Debrecen II

12 Temmuz 2013 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2014 yılında Debrecen II

1 Ağustos 2014 yılında Cegléd

30 Haziran 2015 yılında Debrecen II

27 Temmuz 2015 yılında Cigánd

27 Temmuz 2016 yılında Cegléd

18 Temmuz 2019 yılında Csákvár

1 Temmuz 2021 yılında Békéscsaba

İstvan Albert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İstvan Albert şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.