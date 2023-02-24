İstvan Berki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İstvan Berki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İstvan Berki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İstvan Berki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İstvan Berki 1 Şubat 1994 tarihinde Vác şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İstvan Berki Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AlphaFootballAgency yapmaktadır. İstvan Berki, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İstvan Berki'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İstvan Berki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İstvan Berki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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İstvan Berki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İstvan Berki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2008 yılında Haladás Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2010 yılında Haladás U19

1 Ağustos 2011 yılında Vác

21 Şubat 2013 yılında Egri FC

12 Temmuz 2013 yılında Csákvár

28 Ocak 2014 yılında Puskás AFC

30 Temmuz 2014 yılında BFC Siófok

15 Şubat 2017 yılında STC Salgótarján

30 Temmuz 2017 yılında Rákosmente

16 Şubat 2018 yılında Monor SE

26 Temmuz 2018 yılında Balmazújváros

24 Temmuz 2019 yılında Kazincbarcika

14 Ağustos 2020 yılında ETO FC Győr

1 Temmuz 2022 yılında Gyirmót FC

İstvan Berki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İstvan Berki şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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