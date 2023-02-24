İstvan Bognar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İstvan Bognar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İstvan Bognar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İstvan Bognar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İstvan Bognar 5 Mayıs 1991 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İstvan Bognar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. İstvan Bognar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İstvan Bognar'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İstvan Bognar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İstvan Bognar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İstvan Bognar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İstvan Bognar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında MTK U17

6 Ağustos 2007 yılında Vasas U19

21 Temmuz 2010 yılında Újpest FC

25 Temmuz 2012 yılında Mezőkövesd

16 Temmuz 2014 yılında Diósgyőr

30 Ocak 2017 yılında Ferencváros

14 Şubat 2018 yılında Mezőkövesd

20 Temmuz 2018 yılında MTK Budapest

28 Temmuz 2020 yılında Paksi FC

31 Ocak 2022 yılında Aris Limassol

30 Haziran 2022 yılında Paksi FC

1 Temmuz 2022 yılında MTK Budapest

İstvan Bognar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İstvan Bognar şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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