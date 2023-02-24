İstvan Csirmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İstvan Csirmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İstvan Csirmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İstvan Csirmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İstvan Csirmaz 4 Mayıs 1995 tarihinde Mezőkövesd şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İstvan Csirmaz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. İstvan Csirmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İstvan Csirmaz'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İstvan Csirmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İstvan Csirmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İstvan Csirmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İstvan Csirmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Mezőkövesd

3 Ağustos 2015 yılında Felsötárkány

8 Şubat 2016 yılında Mezőkövesd

27 Temmuz 2016 yılında Szolnok

30 Haziran 2017 yılında Mezőkövesd

22 Ocak 2018 yılında Szolnok

30 Haziran 2018 yılında Mezőkövesd

31 Ağustos 2018 yılında Cegléd

30 Haziran 2019 yılında Mezőkövesd

30 Temmuz 2019 yılında Szolnok

1 Temmuz 2021 yılında Csákvár

31 Ağustos 2021 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2022 yılında Diósgyőr

İstvan Csirmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İstvan Csirmaz şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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