İstvan Fulop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İstvan Fulop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İstvan Fulop kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İstvan Fulop ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İstvan Fulop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İstvan Fulop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İstvan Fulop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İstvan Fulop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İstvan Fulop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İstvan Fulop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İstvan Fulop 18 Mayıs 1990 tarihinde Târgu Mureș şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Fülöp István Sándor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İstvan Fulop Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM SRL yapmaktadır. İstvan Fulop, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İstvan Fulop'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İstvan Fulop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İstvan Fulop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

İstvan Fulop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İstvan Fulop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Avantul Reghin

1 Temmuz 2012 yılında FC Botosani

19 Ocak 2017 yılında Diósgyőr

20 Temmuz 2017 yılında Sepsi OSK

30 Haziran 2018 yılında Diósgyőr

1 Temmuz 2018 yılında Sepsi OSK

18 Temmuz 2022 yılında Békéscsaba

23 Ocak 2023 yılında FC Buzau

İstvan Fulop kimdir

İstvan Fulop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İstvan Fulop şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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İstvan Fulop nereli

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