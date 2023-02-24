İstvan Oroszi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İstvan Oroszi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İstvan Oroszi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İstvan Oroszi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İstvan Oroszi 14 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İstvan Oroszi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İstvan Oroszi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İstvan Oroszi'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İstvan Oroszi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İstvan Oroszi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İstvan Oroszi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İstvan Oroszi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2015 yılında Ferencváros Jgd

1 Ocak 2016 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2017 yılında Ferencváros U19

26 Ağustos 2019 yılında Soroksár

30 Haziran 2020 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2020 yılında Soroksár

15 Şubat 2021 yılında Ferencváros II

13 Temmuz 2021 yılında Budafoki MTE

İstvan Oroszi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İstvan Oroszi şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

İstvan Oroszi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U17 takımında 22 numaralı formasıyla 27 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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