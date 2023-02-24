İstvan Soltesz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İstvan Soltesz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İstvan Soltesz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İstvan Soltesz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İstvan Soltesz 29 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Soltész István Zoltán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İstvan Soltesz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. İstvan Soltesz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 25 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İstvan Soltesz'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İstvan Soltesz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İstvan Soltesz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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İstvan Soltesz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İstvan Soltesz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2017 yılında Honvéd U19

20 Şubat 2018 yılında Kelen SC

25 Temmuz 2019 yılında Budafoki MTE

İstvan Soltesz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İstvan Soltesz şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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