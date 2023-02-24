İstvan Szabados kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İstvan Szabados Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İstvan Szabados adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İstvan Szabados Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İstvan Szabados 8 Kasım 1997 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İstvan Szabados Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AlphaFootballAgency yapmaktadır. İstvan Szabados, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İstvan Szabados'nin FC Ajka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İstvan Szabados Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İstvan Szabados isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İstvan Szabados Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İstvan Szabados futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2014 yılında Debrecen U19

1 Ocak 2017 yılında Debrecen II

1 Temmuz 2017 yılında Debrecen

31 Ağustos 2018 yılında Debreceni EAC

30 Temmuz 2020 yılında Debrecen

31 Temmuz 2020 yılında Debreceni EAC

30 Haziran 2021 yılında Debrecen

6 Temmuz 2021 yılında FC Ajka

İstvan Szabados Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İstvan Szabados şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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