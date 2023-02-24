İstvan Verpecz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İstvan Verpecz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İstvan Verpecz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İstvan Verpecz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İstvan Verpecz 4 Şubat 1987 tarihinde Szikszó şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İstvan Verpecz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. İstvan Verpecz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 29 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. İstvan Verpecz'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İstvan Verpecz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İstvan Verpecz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İstvan Verpecz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İstvan Verpecz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2006 yılında Diósgyőr II

13 Temmuz 2007 yılında Debrecen II

1 Temmuz 2009 yılında Debrecen

1 Temmuz 2017 yılında Paksi FC

1 Temmuz 2018 yılında Balmazújváros

30 Haziran 2019 yılında Paksi FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2020 yılında Haladás

İstvan Verpecz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İstvan Verpecz şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

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