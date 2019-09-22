ISUBÜ’nün elektromobili ‘Davraz’, İstanbul TEKNOFEST finallerinde yarıştı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) bu yıl ilk defa katıldığı TÜBİTAK EC temiz elektromobil araç yarışmasında finallerde yarıştı.

ISUBÜ, Uzay, Havacılık, Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul'da 15.'si düzenlenen Alternatif Enerjili Araç Yarışmasına "Davraz" isimli elektrikli araçla katılarak, aynı zamanda Davraz temasıyla Isparta'nın tanıtımına katkıda bulundu.

Toplam 100'ün üzerinde ekibin katıldığı yarışmada, ISUBÜ Teknoloji Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan Otomobil Kulübü'nün gayretleriyle ortaya çıkan "Davraz', TÜBİTAK tarafından yapılan 2 aşamalı test sonucunda finallerde yarışarak büyük bir başarı elde etti.

Ekip Lideri Doktorant Muhammed Raşit Sancar, "Davraz" ekibi akademik danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Kubilay Taşdelen'e, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş'a ve ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler'e maddi ve manevi desteklerinden dolayı ekip olarak şükranlarını sunduklarını belirtti.

Kaynak: İHA