İSU'dan Kocaeli halkına dolandırıcılık uyarısı

KOCAELİ(AA)- İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli'de içme suyunun içime uygun olmadığını söyleyip arıtma cihazı satmaya çalışanlara karşı vatandaşları uyardı.

İSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son günlerde Kocaeli'nin bazı bölgelerinde halkın hizmetine sunulan sağlıklı içme suyunun uygun olmadığına yönelik art niyetli veya ticari kaygılardan dolayı arıtma cihazı satmaya çalışan kişi ve firmalar tarafından vatandaşlara yanıltıcı açıklamalar yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, bu tip kurum ve kişilere vatandaşların itibar etmemesi gerektiği ifade edildi.

Kocaeli'de musluktan akan suların rahatlıkla içilebildiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İSU Genel Müdürlüğü olarak ev ve iş yerlerine hiçbir şekilde eleman göndermiyoruz. Gelen kişiler hırsızlık için yer tespiti veya cihaz satmak için gelmiş olabilir. İSU adını kullanarak ev ve iş yerlerine gelen kişilere karşı vatandaşlarımız duyarlı olmalıdır. Şüpheli durumlarda İSU Genel Müdürlüğü’nün 7 gün 24 saat faaliyet gösteren ALO 185 Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmelidir. Mümkün ise gelenlerin fotoğrafları çekilerek kurumumuza bildirilmesi halinde bu tür art niyetli kişiler için de suç duyurusunda bulunulacaktır."









Kaynak: AA