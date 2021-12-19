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İşve ne demek, TDK'ya göre İşve kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İşve kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İşve ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İşve nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İşve kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İşve ne demek, TDK'ya göre İşve kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İşve ne demek? İşve TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi işve kelimesi. Peki işve ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre işve nedir, işve kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İŞVE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İşve kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İşve kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre işve kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda

İŞVE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri, işveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri...

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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