İsveç Başbakanı Andersson'dan flaş Türkiye açıklaması! "İstiyoruz"

Son dakika haberleri... İsveç Başbakanı Andersson Finlandiya ile birlikte yarın NATO üyeliğine başvuracaklarını açıkladı. İsveç'in terörizmin her türlüsüne karşı mücadeleyi desteklediğini söyleyen Andersson, "NATO üyesi olarak Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İsveç Parlamentosu’na hitaben yaptığı konuşmada Türkiye’nin bu iki ülkenin NATO üyeliğine karşı çıkışına değinen Niinisto şu sözleri sarf etti:

“Türkiye tarafından yapılan açıklamalar son birkaç gündür farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ancak ben tüm bu karışıklık ve anlaşmazlığın yapıcı görüşmeler sayesinde mutlaka çözüleceğine inanıyorum.”

Cumhurbaşkanının yapıcı diyalog konusuna vurgu yapması dikkat çekti ve durum kimi basın organlarında 'geri adım' olarak yorumlandı.

Türkiye, İsveç ve Fİndanlaya’nın NATO üyelik başvurusu ve bu konuda yaşanacak süreçle ilgili kaygılarını dile getirmişti.

ALMANYA'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

NATO üyesi olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, ülkelerinde barınan FETÖ/PDY ile PKK üyesi 33 kişiyi Türkiye’ye iade etmedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına destek vereceğine güvendiğini söyledi. Scholz açıklamasında "Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini destekleyeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Ukrayna savaşında "çok yapıcı" tutum sergilediğini söyleyen Scholz, Boğazları Rus Savaş gemilerine kapattığını hatırlattı.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht de Türkiye'yi iki ülkenin üyeliği konusunda ikna edebileceklerine inandığını belirterek "NATO üyeliğine ilişkin tüm kararlar oybirliği ile alınmalı. Bu da Türkiye'nin argümanlarının ciddiye alınmasını çok önemli bir hale getirdi" dedi.

FİNLANDİYA'DA OYLAMA SONUCU BELLi OLDU

Finlandiya parlamentosunda bugün yapılan oylamada 200 milletvekilinden 188'inin NATO üyeliği lehinde oy kullandığı açıklandı. Ülkenin kararı Batı medyasında '75 yılı aşkın bir süredir devam eden bağlantısızlık politikasından çarpıcı bir dönüş' olarak yorumlandı.

İSVEÇ DUYURDU: YARIN BAŞVURUYORUZ

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu yarın yapacağını duyurdu.

Süreci Finlandiya ile el ele götürmeyi planladıklarını belirten Andersson başvurunun da beraber yapılacağını belirtti. Andersson ayrıca 'Türkiye ile konuşarak her türlü sorunu çözmeye hazırız' dedi.

Beyaz Saray'dan az önce yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Finlandiya ve İsveç liderlerini ağırlayacağı duyuruldu.