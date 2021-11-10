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  3. İsveç Başbakanı Löfven istifa etti! Yerine önerdiği isim başbakan olursa ülke tarihinde bir ilk yaşanacak!

İsveç Başbakanı Löfven istifa etti! Yerine önerdiği isim başbakan olursa ülke tarihinde bir ilk yaşanacak!

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, görevinden ayrıldığını bildirdi. Löfven, istifasını Meclis Başkanı Andreas Norlen'e sundu.

İsveç Başbakanı Löfven istifa etti! Yerine önerdiği isim başbakan olursa ülke tarihinde bir ilk yaşanacak!

Sosyal Demokrat Parti başkanlığı görevini 5 Kasım tarihinde bırakan Löfven, hükümet kurması için kendi yerine  Ekonomi ve Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u önerdi. Göteborg'da gerçekleştirilen kongrede Sosyal Demokrat Partinin yeni lideri Ekonomi ve Maliye Bakanı Andersson olmuştu. Andersson seçilirse eğer ülke tarihinde ilk defa bir kadın başbakan olarak tarihe geçecek.

İsveç Başbakanı Löfven istifa etti! Yerine önerdiği isim başbakan olursa ülke tarihinde bir ilk yaşanacak!

Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi oluşturacağı yeni koalisyon hükümetinin bu hafta parlamentoda oylanması bekleniyor.

Merkez Partisi de Andersson'u destekleyeceğini duyurmuştu.

 

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