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  3. İsveç Devlet Televizyonu'ndan skandal röportaj! Ele başı Salih Müslim ile röportaj yaptılar

İsveç Devlet Televizyonu'ndan skandal röportaj! Ele başı Salih Müslim ile röportaj yaptılar

İsveç Devlet Televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK ele başlarından Salih Müslim ile Suriye'nin kuzeydoğusunda sığındığı ABD üssünde röportaj gerçekleştirdi.

İsveç Devlet Televizyonu'ndan skandal röportaj! Ele başı Salih Müslim ile röportaj yaptılar

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'YA destek verdiği gerekçesiyle NATO'ya katılma talebini veto ettiği İsveç, talebinin reddedilmesi ardından skandal bir hamle yaptı. İsveç Devlet Televizyonu olan SVT, terör örgütü ele başlarından Salih Müslim ile röportaj gerçekleştirdi. Terör örgütü ele başlarından olan Müslim verdiği röportajda İsveç'e güvendikleri konusunda açıklamalar yaptı.

İsveç Devlet Televizyonu'ndan skandal röportaj! Ele başı Salih Müslim ile röportaj yaptılar

İsveç devlet televizyonunun verdiği haberde, Müslim'in, Kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliği için YPG'yi asla bir terör örgütü olarak kabul etmeyeceğini, Türkiye'nin NATO üyeliği konusundaki taleplerine olumlu karşılık vermeyeceği iddiasına yer aldı.

İsveç Devlet Televizyonu'ndan skandal röportaj! Ele başı Salih Müslim ile röportaj yaptılar

İsveç Devlet Televizyonunun bölgede röportaj yaptığı sırada terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları dikkat çekerken, muhabirin Müslim'e sorduğu YPG'nin PKK'ya bağlı olup olmadığı sorusu ise yanıtsız kaldı.

Müslim'in ayrıca muhabire "İHA'lar her şeyi izliyor ve hergün bombardıman oluyor. Güvende olmalıyız" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

İsveç Devlet Televizyonu'ndan skandal röportaj! Ele başı Salih Müslim ile röportaj yaptılar

 

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