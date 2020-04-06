İsveç Kralı Gustaf, ulusa seslendi

İsveç Kralı XVI Carl Gustaf, korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "Kriz ne kadar uzun olursa olsun, er ya da geç sona erecek" dedi. İsveç Kralı, yaklaşan Paskalya tatilinde yönelik "evde kal" çağrısında bulundu.

XVI Carl Gustaf, korona virüs nedeniyle bulunduğu başkent Stockholm dışındaki Flen şehrindeki sarayından Covid-19 salgınına yönelik ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. İsveç Kralı Gustaf yaptığı konuşmada, "Sivil seferberlik başladı. Ben esas olarak halkımın sağlığını düşünüyorum. Hastanelerde çalışan sağlık personeli ve gönüllüler mümkün oldukça hayat kurtarmak için inanılmaz bir mesai vererek hayat kurtarmak için birlikte çalışıyorlar. Bu büyük bir görev, cesaret ister. Bu önemli çalışmaya katılan herkese derinden teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Paskalya tatili vurgusu

XVI Carl Gustaf, "Önümüzde Paskalya tatili var. Uzun zamandır beklenen bu tatilde insanlar seyahat etmek ister, aileleriyle veya arkadaşlarıyla güzel zaman geçirmek isteyebilirler. Ama bu Paskalya tatilinde bu olmayacak. Korona virüsü salgınından dolayı evde kalmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Çoğunuza bu sıkıcı gelebilir" diyen İsveç Kralı Carl Gustaf, "En azından küçük bir fedakarlıktır. Ailenizi ve çocuklarınızı düşünmeniz lazım. 30 Nisan'da 74 yaşında oluyorum. Öğrendiğim bir şey var. Kriz ne kadar uzun olursa olsun, er ya da geç sona erecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz 25 Mart'ta 71 yaşındaki Kral Carl 16. Gustaf ve 76 yaşındaki eşi Kraliçe Silvia, korona virüsüne yakalanma riskini en aza indirmek amacıyla Stockholm'den ayrılarak ülkenin Flen şehrinde bulunan bir saraya yerleşmişti. Risk grubunda bulunan İsveç Kralı ve eşi, Kraliyet ailesiyle görüşmelerini telefon ve video aracılığı ile gerçekleştiriyor.

Kaynak: İHA