İsveç - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Uluslar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Eylül ayının son maçlarının oynanacağı haftada, A Liginin önemli maçında, Portekiz ile İsveç karşı karşıya gelecek. Portekiz, ilk maçta Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederken, İsveç ise ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu. A Ligi, 3. Grupta Fransa ile birlikte 3 puanı bulunan Portekiz, bu maçında favorisi konumunda. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Portekiz-İsveç maçı hakkında tüm detaylar haberimizde...

İSVEÇ - PORTEKİZ ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

8 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak olan İsveç - Portekiz, Uluslar Ligi mücadelesi, Friends Arena stadında oynanacak. Karşılaşmayı, Hollandalı hakem, Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını, Mario Diks ve Hessel Steegstra üstlenecek. Karşılaşma, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grubun önemli maçı, Portekiz - İsveç arasında oynanacak. 8 Eylül TSİ 21.45'te başlayacak olan mücadelenin Türkiye'de bir yayıncısı bulunmuyor. Ancak karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, UEFA TV'den takip edebilirler.