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  3. İsveç - Türkiye: 87-80

İsveç - Türkiye: 87-80

İSVEÇ: Czerapowicz 12, Hakanson 23, Lindqvist 11, Lofberg 14, Magarity 13, Borg 6, Engstrom 2, Spires 4, Pantzar 2

İsveç - Türkiye: 87-80

SALON: Globe

HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Sergei Beliakov (Rusya), Vojciech Liszka (Polonya)

İSVEÇ: Czerapowicz 12, Hakanson 23, Lindqvist 11, Lofberg 14, Magarity 13, Borg 6, Engstrom 2, Spires 4, Pantzar 2

TÜRKİYE: Doğuş, Metecan 10, Melih 17, Sertaç 23, Buğrahan 10, Berkan 11, Semih 6, Tolga, Göksenin 3, Kartal

1'İNCİ PERİYOT: 18-20

İLK YARI: 47-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-55

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 Elemeleri D Grubu ikinci maçında deplasmanda İsveç'e 87-80 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.

Kaynak: DHA




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