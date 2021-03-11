İsveç'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsveç'in Bayrağı Nasıldır?
İsveç'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, İsveç'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden İsveç hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
İsveç veya resmî olarak İsveç Krallığı, Kuzey Avrupa'daki İskandinavya yarımadasında yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşuları batı ve kuzeyden Norveç, doğudan ise Finlandiya'dır. İsveç bunun dışında güneyinde yer alan Öresund Köprüsü ile Danimarka'ya bağlıdır.
İsveç'in Başkenti?
“Stockholm” şehri İsveç'in başkentidir.
İsveç'in Para Birimi Nedir?
“İsveç Kronu” İsveç'in para birimidir.
İsveç'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
İsveç'in telefon alan kodu : + 46
İsveç'in Türkçe Ülke Telaffuzu
İsveç
İsveç'in Türkçe Başkent Telaffuzu
Stockholm
İsveç'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Sweden
İsveç'in İngilizce Başkent Telaffuzu
Stockholm
İsveç'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Stockholm
İsveç'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Sverige
İsveç'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İsveççe