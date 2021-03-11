İsveç'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsveç'in Bayrağı Nasıldır?

İsveç veya resmî olarak İsveç Krallığı, Kuzey Avrupa'daki İskandinavya yarımadasında yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşuları batı ve kuzeyden Norveç, doğudan ise Finlandiya'dır. İsveç bunun dışında güneyinde yer alan Öresund Köprüsü ile Danimarka'ya bağlıdır.

İsveç'in Başkenti?

“Stockholm” şehri İsveç'in başkentidir.

İsveç'in Para Birimi Nedir?

“İsveç Kronu” İsveç'in para birimidir.

İsveç'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

İsveç'in telefon alan kodu : + 46

İsveç'in Türkçe Ülke Telaffuzu

İsveç

İsveç'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Stockholm

İsveç'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Sweden

İsveç'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Stockholm

İsveç'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Stockholm

İsveç'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Sverige

İsveç'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İsveççe

İsveç'in Bayrağı Nasıldır?