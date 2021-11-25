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İsveç'in ilk kadın başbakanı olarak tarihe adını yazdırmıştı! Magdalena Andersson göreve geldikten 7 saat sonra istifa etti

İsveç parlamentosunda güven oyu alarak ülkenin ilk kadını Başbakanı olarak seçilen Magdalena Andersson, koalisyon hükümeti ortağı Yeşiller Partisi'nin hükümetten çekilmesi üzerine görevinden istifa etti. Karar sonrası çiçeği burnunda başbakan 7 saat görevde kalmış oldu

İsveç'in ilk kadın başbakanı olarak tarihe adını yazdırmıştı! Magdalena Andersson göreve geldikten 7 saat sonra istifa etti

İsveç'te Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson dün sabah saatlerinde parlamentoda yapılan oylamada güven oyu alarak ülkesinin ilk kadın başbakanı olmuştu. Dünyada gündem olan bu olay sonrası çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sosyal Demokrat Parti'nin koalisyon hükümeti ortağı olan  Yeşiller Partisi'nin, sağ partilerin hazırladığı bütçenin meclisten geçirilmesi üzerine hükümetten çekildiğini duyurması üzerine Başbakan Andersson görevinden istifa ettiğini açıkladı. Böylece  tarihe adını yazdıran Andersson'un başbakanlık görevi ise 7 saat sürmüş oldu.

İsveç'in ilk kadın başbakanı olarak tarihe adını yazdırmıştı! Magdalena Andersson göreve geldikten 7 saat sonra istifa etti

"SAĞ PARTİLERİN YAPTIĞI BÜTÇE İLE ÜLKEYİ YÖNETMEK İSTEMİYORUZ"

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Per Bolund duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Sağ partilerin yaptığı bütçe ile ülkeyi yönetmek istemiyoruz ve bu yüzden hükümetten çekilmeyi seçtik." dedi. 

İsveç'in ilk kadın başbakanı olarak tarihe adını yazdırmıştı! Magdalena Andersson göreve geldikten 7 saat sonra istifa etti

NE OLMUŞTU?

Eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, 4 Kasım'da Sosyal Demokrat Parti liderliğini bıraktığını açıklamış ve yeni hükümet kurması için Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u önermişti.

İsveç parlamentosunda dün sabah güvenoyu alan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştu.

İsveç'in ilk kadın başbakanı olarak tarihe adını yazdırmıştı! Magdalena Andersson göreve geldikten 7 saat sonra istifa etti

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