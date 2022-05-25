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İsveç'in paçası tutuştu! “Terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz”

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ele geçirilen silahlarla ilgili açıklama yaptı. Andersson, ülkesinin terör örgütlerine para ya da silah göndermediğini duyurdu.

İsveç'in paçası tutuştu! “Terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz”

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler Türkiye’de devam ederken, İsveç’ten konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, bugün Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile İsveç’in başkenti Stockholm’de ortak basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

İsveç'in paçası tutuştu! Terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz

"GÖRÜŞMELERİN DEVAMINI BEKLİYORUZ"

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye ile yaşanan anlaşmazlığa ilişkin açıklama yapan Andersson, “Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu. İsveçli diplomatların Ankara’da Türkiye'nin çekincelerini ve taleplerini görüşeceklerini vurgulayan Andersson, "Bu listeyi inceleyip tartışacağız. Medyadaki haberlerde ve diğer yerlerden yapılan açıklamalarda belirsiz olan şeyleri açıklığa kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

İsveç'in paçası tutuştu! Terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz

İsveç’in mali yardımlarının nereye gönderildiği ve silah satışlarıyla ilgili bilgilerin bu listeye dahil olduğunu belirten Andersson, “Kesinlikle terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz” şeklinde konuştu.

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