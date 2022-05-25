İsveç'in paçası tutuştu! “Terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz”

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler Türkiye’de devam ederken, İsveç’ten konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, bugün Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile İsveç’in başkenti Stockholm’de ortak basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞMELERİN DEVAMINI BEKLİYORUZ"

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye ile yaşanan anlaşmazlığa ilişkin açıklama yapan Andersson, “Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu. İsveçli diplomatların Ankara’da Türkiye'nin çekincelerini ve taleplerini görüşeceklerini vurgulayan Andersson, "Bu listeyi inceleyip tartışacağız. Medyadaki haberlerde ve diğer yerlerden yapılan açıklamalarda belirsiz olan şeyleri açıklığa kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

İsveç’in mali yardımlarının nereye gönderildiği ve silah satışlarıyla ilgili bilgilerin bu listeye dahil olduğunu belirten Andersson, “Kesinlikle terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz” şeklinde konuştu.

Son Dakika I Cumhurbaşkanlığı'nda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili istişare toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya İsveç tepkisi: Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüştü! İsveç'in NATO üyeliği konuşuldu