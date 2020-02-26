İsveç'te Hocalı Katliamı'nın 28. yılı yürüyüşü

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de Hocalı Katliamı'nın 28. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.



İsveç Azerbaycan Federasyonu ve Stockholm Azerbaycan Kültür Merkezinin düzenlediği yürüyüşe, İsveç Azerbaycan Derneği Başkanı Sevda Dadasheva, Azerbaycanlı yazar Eluca Atalı, gazeteci Rahim Telman Sadiğbaylı, İsveç Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Atak, İsveç'te yaşayan Azerbaycanlılar ve Türk vatandaşları katıldı.



Parlamento önünde toplanan grup, şehir merkezine yürüdü. "İşgale hayır" ve "Hocalı için adalet istiyoruz" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan grup, katliamı anlatan broşürler dağıttı.

Yürüyüş boyunca Azeri Halk Türküsü "Sarı Gelin" çalındı.



Gazeteci Sadiğbaylı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yıl önce yapılan katliamı unutturmamak için her sene etkinlik düzenlediklerini belirterek İsveçlilere çeşitli vesilelerle Hocalı Katliamı'nı anlattıklarını söyledi.



Ermeni güçleri, 1992'de 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kentine düzenledikleri silahlı baskında, 106'sı kadın, 83'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşını katletmişti.

Kaynak: AA