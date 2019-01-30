İsveç’te Türk sefireden diğer ülkelerin sefirelerine pilates dersi

İsveç Büyükelçisi Emre Yunt'un eşi Figen Yunt, diğer ülkelerin büyükelçilerinin eşlerine haftada 3 gün pilates dersi veriyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Büyükelçi Emre Yunt, diplomasiyle uğraşırken eşi sefire Figen Yunt diğer ülkelerin sefirelerine haftada 3 gün pilates dersi veriyor. Diğer ülkelerin sefirelerinin takdirini kazanan Yunt'un derslerine yaklaşık 40 sefire katılıyor.

Figen Yunt, pilatesin 100 yıl önce savaş gazilerinin fizyoterapisi için kullanıldığını hatırlatarak, "Pilates, Birinci Dünya Savaşı'nda sakatlanmış askerler için geliştirilmiştir. Bu beden bütünlüğüne, kasların uzamasına, nefes açmaya yönelik bir takım hareketlerin kombinasyonundan oluşuyor. Pazartesileri daha karyopraktis üzerine yani, omurgaların doğru çalışması vücudumuzun dik durması üzerine ayırdım. Cumaları daha da hareketli, kondisyon hareketleri üzerine çalıştık" diye konuştu.

Sefire Yunt'un derslerine; Yunanistan, Pakistan, İtalya, Kuveyt, Tayland, İspanya, Rusya, Ekvator, Şili, Romanya, Cezayir, Endonezya, Güney Kore, Tunus, Irak, Litvanya, Bulgaristan, Moldova ve ABD gibi birçok ülkenin büyükelçilerinin eşleri katılıyor.

Kaynak: İHA