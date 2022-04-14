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İsviçre 15 bin hemşire alımı | Maaşları ne kadar? Başvuru şartları ne?

İsviçre 15 bin hemşire alımı yapacağını duyurdu. İşçi açığını kapatmak isteyen ülkenin ilanına başvurmak isteyen vatandaşlar için haberimizde İsviçre 15 bin hemşire alımı Maaşları ne kadar? Başvuru şartları ne? sorularının yanıtlarına yer verdik.

İsviçre 15 bin hemşire alımı | Maaşları ne kadar? Başvuru şartları ne?

İsviçre 15 bin hemşire alımı | Maaşları ne kadar? Başvuru şartları ne? Koronavirüs pandemisinin sağlık alanında yarattığı boşluğu global olarak doldurma yoluna giden İsviçre  toplam 85 bin vasıflı işçi alacağını duyurdu. 

İSVİÇRE 15 BİN HEMŞİRE ALIMI

Pandemiden sonra sağlık alanında açığı bulunan İsviçre hemşirelik mesleğinden 15 bin kişi alacak. Doktor, mühendis, bilgisayar uzmanı ve tekniker gibi farklı birçok alandan da personel alımı yapılacak.

İsviçre 15 bin hemşire alımı | Maaşları ne kadar? Başvuru şartları ne?

HANGİ MESLEKLERDE ALIM OLACAK?

15 bin hemşire alımı yapacağını duyuran İsviçre toplam 85 bin vasıflı işçi alacağını duyurdu. Alım yapılacak alanlar otelcilik, mühendis, doktor, hemşire, bilgisayar uzmanları, tekniker ve teknisyenler ve vasıfsız elemanlarında alınacağını duyurdu.

İsviçre 15 bin hemşire alımı | Maaşları ne kadar? Başvuru şartları ne?​​​​​​​

BAŞVURU ŞARTLARI NE?

İsviçre’de başta sağlık sektörü olmak üzere birçok alanda işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Ülke işçi ihtiyacını kapatmak için yurtdışından da alım yapıyor. Bu kapsamda başvurulara ülkemiz vatandaşları da katılabilir. Bunun için internetteki işçi alımı için kullanılan siteleri ziyaret etmelisiniz.

Bu siteler Dynajobs ve Adecco gibi sitelerdir. Bunu dışında belli seviyede dil bilmeniz gerekmektedir. Ayrıca o ülkede yaşayacağınız evin hazır olması gerekmekte. İsviçre devletine yük olmayacağınızı kanıtlamalısınız.

MAAŞLARI NE KADAR?

2020 yılında yapılan referandum sonrasında İsviçre saatlik asgari ücret 23 İsviçre Frangına, aylık ücret 4 bin İsviçre Frangına çıktı. Bu da saatlik olarak 360 TL, aylık ise 62 bin TL maaş anlamına geliyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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