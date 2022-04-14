İsviçre vasıflı - vasıfsız 85 bin işçi alımı | İşçi maaşları ne kadar? Hangi mesleklerde alım olacak? Başvuru şartları ne?​​​​​​​

İsviçre vasıflı - vasıfsız 85 bin işçi alımı! İsviçre bazı sektörlerdeki eleman açığını gidermek için başka ülkelerden işçi alacağını duyurdu. Otelcilik, mühendis, doktor, hemşire, bilgisayar uzmanları, tekniker alanlarında ülkede önemli bir personel açığı bulunuyor. Haberi duyan ve Almanya'da işçi olarak çalışmayı düşünen vatandaşlar gerekli şartları yerine getirip getirmediğini öğrenmek için araştırmalara başladı. İşçi maaşları ne kadar? Hangi mesleklerde alım olacak? Başvuru şartları ne? İşte detaylar...

İSVİÇRE VASIFLI - VASIFSIZ İŞÇİ ALIMI | İŞÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Özellikle doktor açığı konusunda sıkıntı çektiği öğrenilen İsviçre, yaşlı bakım ve hastanelerde çalıştırmak üzere hemşire alımı da yapacak. İsviçre’nin 85 bin vasıflı işçi açığı bulunuyor. Bu rakam yıl sonunda 365 bin kişiye yükselebilir.

Pandemiden sonra sağlık alanında açığı bulunan İsviçre hemşirelik mesleğinden 15 bin kişi alacak. Doktor, mühendis, bilgisayar uzmanı ve tekniker gibi farklı birçok alandan da personel alımı yapılacak.

HANGİ MESLEKLERDE ALIM OLACAK?

15 bin hemşire alımı yapacağını duyuran İsviçre toplam 85 bin vasıflı işçi alacağını duyurdu. Alım yapılacak alanlar otelcilik, mühendis, doktor, hemşire, bilgisayar uzmanları, tekniker ve teknisyenler ve vasıfsız elemanlarında alınacağını duyurdu.​​​​​​​

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BAŞVURU ŞARTLARI NE?

İsviçre’de başta sağlık sektörü olmak üzere birçok alanda işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Ülke işçi ihtiyacını kapatmak için yurtdışından da alım yapıyor. Bu kapsamda başvurulara ülkemiz vatandaşları da katılabilir. Bunun için internetteki işçi alımı için kullanılan siteleri ziyaret etmelisiniz.

Bu siteler Dynajobs ve Adecco gibi sitelerdir. Bunu dışında belli seviyede dil bilmeniz gerekmektedir. Ayrıca o ülkede yaşayacağınız evin hazır olması gerekmekte. İsviçre devletine yük olmayacağınızı kanıtlamalısınız.

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MAAŞLARI NE KADAR?

2020 yılında yapılan referandum sonrasında İsviçre saatlik asgari ücret 23 İsviçre Frangına, aylık ücret 4 bin İsviçre Frangına çıktı. Bu da saatlik olarak 360 TL, aylık ise 62 bin TL maaş anlamına geliyor.