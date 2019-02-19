İsviçre’de kayak merkezine çığ düştü
İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da çığ düşmesi sonucu çok sayıda kişi kar altında kaldı.
İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da çığ düşmesi sonucu çok sayıda kişi kar altında kaldı.
Crans-Montana şehrinde bulunan Plaine-Morte adlı kayak pistine yerel saatle 14.15'te çığ düştüğü belirtildi. Çok sayıda insanın çığ altında kaldığı, arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalar yaptığı belirtildi.
Yerel basın kar altında 12 kişinin kaldığından şüphelenildiğini yazdı.
DHA
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