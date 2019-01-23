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İsviçre'deki ABD Büyükelçiliği 'güvenlik alarmı' verdi

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği, elçilik çevresinde patlama sesi işitildiğini belirterek "güvenlik alarmı" verildiğini duyurdu.

İsviçre'deki ABD Büyükelçiliği 'güvenlik alarmı' verdi

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği, elçilik çevresinde patlama sesi işitildiğini belirterek "güvenlik alarmı" verildiğini duyurdu. Duyuru elçiliğin web sitesinden yayınlandı.

DHA


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