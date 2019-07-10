İsviçre'den tatile geldikleri memleketlerinde denizde boğuldular

İSVİÇRE'de yaşayan Cennet ve Hüseyin İyigüven çiftçi, tatil için geldikleri memleketleri Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğuldu.

Arsuz ilçesinde denize giren İyigüven çifti, derinliğin boylarını geçtiği noktada dalgalara kapıldı. Bir süre sonra sürüklenmeye başlayan çift, kıyada bulunanlardan yardım istedi. Çevredekilerin kurtarmak için çabaladığı çift, güçlükle, sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen İyigüven çifti kurtarılamadı. Cennet ve Hüseyin İyigüven'in cansız bedenleri Arsuz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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DHA