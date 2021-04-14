İsviçrelilerden ilgi çeken iç çamaşırı deneyi! Binlerce kişi katıldı...

İsviçre ilgi çeken deneye imza atıyor. İsviçreliler, toprağın altında neler olup bittiğini anlamak ve harita oluşturmak için iç çamaşırlarını toprağın altına gömmeye başladı. Deney, dünya basını tarafından büyük ilgi gördü.

Toprağın kalitesi genel olarak çay poşetleri gömülerek tahmin edilmekte. Gömülen poşetler belirli bir süre sonra çıkarıldığında, ne kadar sürede çürümüş olduğu kontrol ediliyor. Poşetler ne kadar çok bozulursa, toprağın da o kadar çok sağlıklı olduğu belirleniyor.

"GÖRSELLEŞTİRMEYE YARDIMCI OLUYOR"

Söz konusu deney ile ilgili Zürih Üniversitesi bitki bilimi profesörü ve İsviçre hükümetinin tarımsal araştırma merkezi Agroscope’ta bitki-toprak etkileşimleri araştırma grubunun başkanı olan Marcel van der Heijden açıklama yaptı. Açıklamasında Heijden, “İç çamaşırı yaygın olarak var ve insanları toprak yaşamından haberdar etmek için toprak süreçlerini eğlenceli bir şekilde görselleştirmeye de yardımcı oluyorlar. Çoğu insan, küresel biyoçeşitliliğin dörtte birinin yeraltında, toprakta yaşadığının farkında değil. Karanlıkta gizlenmiş büyüleyici bir dünya” ifadesini kullandı.

Van der Heijden ve ekibi; “külotla deneme” projesini duyurduktan sonra yoğun başvuru talebi aldılar. Deneye katılmak isteyenler arasında konum olarak çok farklı yerlerdeki insanlar yer aldı.

"KÜLOTLARIN BİLİME MÜTEVAZI BİR KATKISI"

Van der Heijden deneyle ilgili açıklamasının devamında, “Bu, külotların bilime mütevazı bir katkısı. Bu kadar çok insanın katılması bizi hem mutlu etti hem de çok şaşırttı. İsviçre’de toprak kalitesi hakkında güzel bir genel bakış elde edebiliriz. Toprak kalitesini belirleyen faktörleri değerlendirebiliyoruz, çünkü insanlar bize arazi kullanımı ve konumu hakkında da bilgi veriyor.” sözlerini sarf etti.