İsviçre'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İsviçre'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İsviçre veya resmî adıyla İsviçre Konfederasyonu; Batı, Orta ve Güney Avrupa'nın kesişme noktasında bulunan bir ülke. Federal otoritelerin merkezi Bern ile birlikte 26 kantondan oluşan bir federal cumhuriyettir. Kuzey sınırında Almanya, batısında Fransa, güneyinde İtalya, doğusunda Avusturya ile Lihtenştayn yer alır.

İsviçre'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

İsviçre, 8603899 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 95. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0011 olduğu görülmektedir.

İsviçre'nin Müslüman Nüfus sayısı 323000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 4,3 olarak rakamlara yansımıştır.

İsviçre'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda İsviçre'nin yüz ölçümü 41314 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

İsviçre'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1280 km² Karasal Alan : 39997 km²

İsviçre'nin Haritadaki Yeri / Konumu