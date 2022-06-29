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İşyar ne demek, TDK'ya göre İşyar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İşyar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İşyar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İşyar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İşyar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İşyar ne demek, TDK'ya göre İşyar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İşyar ne demek? İşyar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi işyar kelimesi. Peki işyar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre işyar nedir, işyar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İŞYAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İşyar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre işyar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir işle görevli olan kimse, görevli
- Memur

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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