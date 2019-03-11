İşyerine pompalı tüfekle ateş açan şahıs tutuklandı
Nevşehir'de bir işyerinin kapısına pompalı tüfekle ateş açıp kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Nevşehir'de bir işyerinin kapısına pompalı tüfekle ateş açıp kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İbrahim aşa Mahallesi Garaj Sokakta bir iş yerinin kapısına pompalı tüfekle ateş edip kaçan T.K. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K. genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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