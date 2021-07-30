İşyerini arayan esnaf, gördüğü manzarayla şoke oldu! Riski alan dendi, 6 katlı apartman dikildi

Türkiye'nin yaşadığı büyük depremlerden biri de 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem oldu. 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrasında çok sayıda bina hasar aldı, bazıları ise yıkıldı. Ferhat Evsen isimli vatandaşın Merkez'de Abdullahpaşa Mahallesinde bulunan Ferhat'ın Yeri isimli kıraathane dükkanı olan TOKİ tarafından riskli alan kapsamı altında kentsel dönüşüme dahil edildi. Yeniden yapılacağı ifade edilen dükkanın olduğu arsaya giden Evsen, işyerinin olduğu bölgeye gittiğinde apartmanlar yapıldığını fark etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ

Evsen, 24 Ocak'taki depremde bir afet yaşadığını ifade ederek," Mustafapaşa, Sürsürü ve Abdullahpaşa mahallelerinde riskli alan adı altında TOKİ tarafından, depremde hasar görse de görmese de bazı yerler kentsel dönüşüm kapsamında riskli alan ilan edildi. Olduğumuz yerde çarşımızda ( 7 Nolu çarşıda yaklaşık 70 tane esnaf vardı ve bu riskli alana dahil değildi. " dedi.

İŞYERLERİ MODERN ŞEKİLDE YENİDEN YAPILACAKTI

Daha sonra yetkili kişilerin geldiğini kaydeden Evsen, yerinde modern şekliyle yapılması kaydıyla işyerlerinin riskli alan bölgesine dahil edildiğini ve yerlerine modern şekilde işyerlerinin yapılacağının kendilerine söylendiğini belirtti.

"APARTMANLAR YAPILDIĞINI FARK ETTİK"

Evsen sözlerine şöyle devam etti:

" İnşaatlar başladı. Esnaf, yerlerini boşalttı, herkes bir yerlere dağıldı. Yapılan projeler zamanla ortaya çıkınca işyerimizin olduğu bölgeyi ziyaret ettiğimizde dönem dönem, apartmanlar yapıldığını fark ettik. Bu konularda da durmadan sesimizi dile getirdik. An itibariyle inşaatlar 1-2 aya bitmek üzere. Mevcut işyerimizin yerinde şuanda apartman yapıldığını görmekteyiz. 286 metrekare arsa payı olan, 125 metrekare de kapalı alana sahip ticari alanımın mevcut, nerede nasıl verileceğini bilmiyoruz. Yerinde modern şekilde yapılacak olan dükkanın şuanda yerinde apartmanlar yapılmıştır. Devletimizin imkanları mahallemiz için kullanıldığı kadar kullanıldı. Fakat yapılacak projelerle insanlar mağdur edildi. Biz ne yapılan tek katlı işyerlerimizin yerine yapılan 6 katlı. Madem burası riskli ise bir alansa neden 6 katlı binalar yapıldı? Yapılan 6 katlı yerlerde ne apartman istiyoruz. Ne dükkanlarımızın yerine yapılan binalardaki mağduriyetin nereye varacağını bilmediğimiz için bize şuana kadar kimse tek kelime cevap vermedi. Her zaman söylenen ' Mağdur olmayacaksınız'. Bende artık bu konuda baktım, cevap alamayınca da işyerimle ilgili kayıp ilanı verdim. "

"DÜKKANIN AKIBETİ İLE İLGİLİ SORU İŞARETLERİNİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"İnşallah bu mağduriyetler giderilir" diyen Evsen, " Esnaf olarak dükkanlarımız için aldığımız krediler başladı. Bir taraftan depremden iki ay önce aldığımız dükkanın 500 bin TL'lik ödemesini yapıyoruz. Bir taraftan da bizlere ne kadar borç çıkacağını, hangi bölgede verileceğini bilmediğimiz bir dükkanın akıbeti ile ilgili soru işaretlerini çözmeye çalışıyoruz. " diye konuştu.