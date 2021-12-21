İt Elli ne demek, TDK'ya göre İt Elli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İt elli ne demek? İt elli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi it elli kelimesi. Peki it elli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre it elli nedir, it elli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İT ELLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İt elli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre it elli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ayakları dışarıya dönük (hayvan)

