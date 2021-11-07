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İt Hıyarı ne demek, TDK'ya göre İt Hıyarı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İt Hıyarı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İt Hıyarı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İt Hıyarı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İt Hıyarı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İt Hıyarı ne demek, TDK'ya göre İt Hıyarı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İt hıyarı ne demek? İt hıyarı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi it hıyarı kelimesi. Peki it hıyarı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre it hıyarı nedir, it hıyarı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İT HIYARI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İt hıyarı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre it hıyarı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kabakgillerden, çok yıllık, sarı çiçekli, meyvelerinin öz suyu iç sürdürücü olarak kullanılan bir bitki, acı hıyar, eşek hıyarı, karga düleği (Ecballium elaterium)

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