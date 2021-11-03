İta ne demek, TDK'ya göre İta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İta ne demek? İta TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ita kelimesi. Peki ita ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ita nedir, ita kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İta kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İta kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ita kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Verme, ödeme



İTA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ita amiri, ita emri, ahzüita, amiriita

