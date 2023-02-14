İtaitinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtaitinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtaitinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtaitinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtaitinga 4 Ekim 1998 tarihinde Itaitinga şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cleilton Monteiro da Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtaitinga Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ax Sports yapmaktadır. İtaitinga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 24 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. İtaitinga'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İtaitinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İtaitinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İtaitinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtaitinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2018 yılında FC Sion

20 Ocak 2021 yılında Pau FC

30 Haziran 2021 yılında FC Sion

İtaitinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtaitinga şuan FC Sion takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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