İtalo Espinoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtalo Espinoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtalo Espinoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtalo Espinoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtalo Espinoza 17 Nisan 1996 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ítalo Gilmar Espinoza Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtalo Espinoza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igma Sports yapmaktadır. İtalo Espinoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İtalo Espinoza'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İtalo Espinoza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Italoe31

http://www.instagram.com/italoe31/

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http://www.facebook.com/ItaloE31

İtalo Espinoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İtalo Espinoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

İtalo Espinoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtalo Espinoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında U. San Martín

1 Eylül 2016 yılında Cienciano

31 Aralık 2016 yılında U. San Martín

1 Ocak 2017 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2018 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2019 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2021 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2023 yılında Alianza Lima

İtalo Espinoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtalo Espinoza şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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