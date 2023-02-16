İtalo Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtalo Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İtalo Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İtalo Henrique ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İtalo Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtalo Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtalo Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtalo Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtalo Henrique 25 Ocak 1991 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Italo Henrique Juvino da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtalo Henrique Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ricardo Mestre yapmaktadır. İtalo Henrique, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İtalo Henrique'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İtalo Henriqueboyu ve yaşı kaç

İtalo Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İtalo Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

İtalo Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtalo Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Goytacaz-RJ

1 Ocak 2020 yılında Fast Clube-AM

15 Ocak 2021 yılında União Rond.

26 Ocak 2021 yılında ASA

7 Aralık 2021 yılında Interporto FC

10 Ocak 2022 yılında Santa Cruz

22 Eylül 2022 yılında América-PE

14 Aralık 2022 yılında Santa Cruz

İtalo Henrique kimdir

İtalo Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtalo Henrique şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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İtalo Henrique nereli

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